“Es muy probable”: Álvaro Ballero dio a conocer que se sometió a test de diagnóstico de autismo

Aunque hace tres días anunció su retiro de Instagram, el chico reality volvió este lunes a la red social para entregar un extenso análisis sobre su último paso por televisión. “Volví, pero con nuevas terapias, el 1 de julio veré si soy TEA”, expresó.

En el marco del término de su comentada participación en un reality show, Álvaro Ballero dio a conocer que se sometió a un test para descubrir si tiene Trastorno del Espectro Autista.

Aunque fue hace apenas unos días cuando anunció que se “retiraría” de Instagram para priorizar su salud mental, este lunes volvió con un extenso texto donde hizo un “mea culpa” sobre sus últimas apariciones en televisión.

Fue en ese contexto que aseguró que “ volví, pero con nuevas terapias, el 1 de julio veré si soy TEA, que es muy probable y eso me ayudará a entender mejor mis relaciones y afectos”.

“Estoy luchando por ser mejor para mis hijos”, confesó junto con agregar que “quiero ver la vida desde el prisma del amor y agradecimiento, así lo quiero hacer, gracias a todos ustedes por entenderme y por cada mensaje de apoyo”.





Ballero: “Me vi machista, narcicista y celópata”

Pero eso no fue todo, ya que en su profunda reflexión validó las críticas y reconoció que se vio “machista, narcisista y celópata” en pantalla, pues dedicó un párrafo para analizar su reciente paso por la telerrealidad.

“Y sí, he sido así algunas veces en mi vida”, sinceró. “Pero el formato hacía que todo eso se desbordara. Renuncié a millones, sueldo de CEO, pero mi sanidad mental vale más que eso”.

Continuó Ballero: “Me he visto y es terrible cómo luzco; mi mirada, mi postura, siempre me sentí tenso, nunca me acomodó el formato”.

Finalmente, respecto a su exesposa, Ludmila Ksenofontova, aseguró que “se vienen capítulos duros, pero ella es libre de hacer lo que quiera, ella es la madre de mis hijos y es la mejor persona que podría serlo”.

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