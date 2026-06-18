Con más de 200 drones: Ucrania lanza el mayor ataque contra Moscú en dos años

Grandes explosiones, el cierre de cuatro aeropuertos y 500 vuelos suspendidos han sido las consecuencias en la capital de Rusia.

El mayor ataque que ha ejecutado Ucrania contra la capital de Rusia en dos años, se registró este miércoles, cuando el país lanzó múltiples drones hacia Moscú.

Las autoridades locales confirmaron que se trató de 200 aviones militares no tripulados aproximadamente, que causaron grandes explosiones, el cierre de cuatro aeropuertos y 500 vuelos suspendidos.

No se reportaron personas fallecidas, pero sí al menos una decena de heridos por el reciente ataque de Ucrania a Moscú.