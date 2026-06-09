Detienen a “jauría” en Las Condes: Juez dejó libre a adolescente que apuñaló a una de sus víctimas

Los detenidos corresponden a cuatro adolescentes de nacionalidad venezolana, de entre 14 y 16 años de edad, todos con antecedentes policiales, según informó Carabineros.

Un operativo de seguridad municipal de Las Condes y Carabineros permitió detener a una “jauría” que operaba en el barrio El Bosque Norte.

Fueron cuatro los detenidos, todos menores de edad de entre 14 y 16 años y de nacionalidad extranjera, quienes asaltaban a transeúntes de la comuna del sector oriente de Santiago.

Sus últimas víctimas fueron dos jóvenes a quienes les robaron un celular, ilícito donde actuaron con violencia al apuñalar en el hombro a una de las víctimas.