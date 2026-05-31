VIDEO | Conductora cargó combustible a un BMW, se negó a pagar y golpeó a trabajadores de bencinera en Las Condes

De acuerdo con Carabineros, la conductora se mantenía bajo los efectos de las drogas al momento del ataque.

A través de las redes sociales se viralizó un violento ataque por parte de una conductora contra los trabajadores de una bencinera en la comuna de Las Condes, instancia en que la mujer les grita y golpea tras negarsae a pagar el combustible que cargado.

Más tarde se dieron a conocer detalles sobre esta persona, quien también golpeó a un funcionario de seguridad municipal y terminó siendo detenida por Carabineros .

Qué se sabe de la mujer que golpeó a bomberos de bencinera

El pasado viernes, una mujer llegó hasta una estación de servicio en un auto marca BMW, pero al cobrarle por su carga de bencina, comenzó a golpear e insultar a dos trabajadores del lugar, lo que quedó grabado por testigos que viralizaron el episodio.

Sin dejar de discutir, esta persona ingresa a su vehículo y arranca del lugar sin pagar, por lo que se alertó a inspectores municipales de lo ocurrido. Una vez que los funcionarios lograron interceptarla, los habría agredido con golpes y arañazos al funcionario.





Tras el ataque, personal de Carabineros llegó al lugar para detenerla por el delito de agresiones leves y fue trasladada hasta la 17.ª Comisaría de Las Condes, donde se comprobó que estaba bajo los efectos de las drogas; además, su auto tenía la documentación vencida hace dos años y contaba con numerosas multas.

Debido a esto, el BMW fue incautado y la conductora fue formalizada, quedando con medidas cautelares de no acercarse a ninguna de las víctimas. Sobre las personas que resultaron atacadas, estos constataron lesiones en el SAPU Aníbal Ariztía.

Por su parte, desde la empresa Shell emitieron un comunicado rechazando el ataque “que afectó a algunos colaboradores durante la atención a una clienta. Como compañía, condenamos cualquier hecho de violencia o maltrato“, indicó Enex, agregando que “evaluaremos las respectivas acciones legales“.

“Los trabajadores afectados han recibido el apoyo necesario“, aseguró la compañía, reforzando el “compromiso con la seguridad, el respeto y el cuidado de las personas” que tienen ellos como empresa.