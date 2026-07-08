Debido al sistema frontal: SEC reporta más de 30 mil usuarios sin suministro eléctrico en la región de La Araucanía

Asimismo, Los Ríos y el Biobío también presentan altas sumas de personas sin electricidad en sus casas producto del temporal.

Este miércoles, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó que la región de la Araucanía es el sector más afectado debido al sistema frontal en la zona centro-sur de Chile.

Hasta las 15:00 horas se reportaron 31.045 usuarios sin suministro eléctrico, siendo la comuna de Saavedra la más afectada con 5586 personas sin luz.





Más de 30 mil clientes sin electricidad en La Araucanía

La diferencia entre regiones es bastante notoria, dado que Los Ríos presenta 7959 clientes afectados y luego le sigue el Biobío con 6240 personas sin suministro.

Por su parte, en la región de la Araucanía, las comunas de Lonchoche, Carahue y Nueva Imperial también muestran grandes cifras de usuarios afectados con 3746, 3160 y 3194, respectivamente.

Las cifras comenzaron a aumentar exponencialmente a partir de las 10:00 horas, presentando su peak a eso de las 11:00, pero la cantidad de clientes sin luz sigue oscilando entre los 55.000 y 62.000 en la zona.

Cabe destacar que el sistema frontal mantiene con alerta temprana preventiva a las regiones del Maule, Ñuble y Biobío, mientras que La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos se encuentran con alerta amarilla, según indicó Senapred.

Finalmente, puedes revisar en tiempo real las actualizaciones de la SEC, haciendo clic en las siguientes imágenes: