“No puedo hacer nada, está todo destruido”: Vecino de Corral perdió su casa producto de lluvias

Producto de las intensas precipitaciones se produjo un socavón que terminó afectado por a la vivienda. El hombre se salvó de milagro ya que prefirió irse a la casa de un vecino durante la emergencia.

La localidad de Corral, en la región de Los Ríos, ha sido uno de los sectores más afectado por el sistema frontal que afecta a la zona sur del país.

El puerto cercano a Valdivia sufrió con las intensas lluvias en un corto periodo de tiempo que provocaron caída material desde las alturas, problemas en quebradas y embalses con gran cantidad de agua e incluso el desborde del río San Juan.

Fue en ese sector que un hombre resultó con su casa completamente destruida debido a que se produjo un socavón que provocó la caída de la vivienda por una ladera, resultado en pérdida total.





“Estaba en la casa de un vecino, como a dos kilómetros de aquí, y como dos horas ya me avisaron que mi casa está en este estado”, relató a CHV Noticias.

Respecto a las pérdidas, lamentó que “tuve que venirme lo más pronto posible y ahí ya no puedo hacer nada, está todo destruido. No puedo vivir, sacar nada de nada“.

“Nunca, ni una señal de que pudiese ocurrir. Nunca aquí han llovido 15 días corridos y nunca había pasado algo así a ningún vecino”, agregó.