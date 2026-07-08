“Necesito ayuda”: El dramático llamado de mujer que sufrió la inundación de su casa por el sistema frontal en el sur

A la adulta mayor que conversó con el matinal de Chilevisión, se le inundó su casa y su negocio en la comuna de Corral.

Una vecina de Corral mostró en vivo en el matinal de Chilevisión, los problemas que causó la lluvia en la casa y el negocio de su madre, una adulta mayor.

Dicha comuna se vio afectada por el sistema frontal que ha arrasado con el sur del país, especialmente en la zona de Los Ríos y La Araucanía. El sector completo incluso quedó sin suministro de agua potable.

Contigo en la Mañana conversó con Ida Alveal, quien viajó desde San Carlos para ayudar a su madre, del mismo nombre, que pasó la noche sola en su casa mientras veía cómo el agua subía.





Tras la inundación, vecinos, familiares y bomberos derribaron un cerco con maquinaria para que el caudal pudiera escurrir.

“Aquí no ha llegado el alcalde, ninguna autoridad. Están diciendo que han evacuado y es mentira”, acusó la hija.

Mientras que la adulta mayor contó que “vivo aquí desde hace 56 años y nunca me había pasado esto (…) Necesito ayuda, para mover las máquinas aquí, instalarlas”.

La dueña de casa se negó a abandonar su hogar y su trabajo, razón por la que pidió ayuda para limpiar y ordenar su negocio.

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