Muere a los 75 años la cantante Bonnie Tyler, conocida por el mega éxito Total Eclipse of the Heart

El fallecimiento ocurrió unos meses después de que la artista se sometiera a una cirugía de emergencia y fuera puesta en coma inducido en Portugal.

A la edad de 75 años murió este jueves la cantante británica Bonnie Tyler, conocida por su mega éxito Total Eclipse of the Heart, popularizado en la década de los ’80.

La artista había sido ingresada en mayo a un hospital en la localidad de Faro, en Portugal, para someterse a operación intestinal, para luego ser inducida a un coma inducido.

“Bonnie falleció de manera inesperada anoche en un hospital de Portugal a causa de la enfermedad por la que la estaban tratando”, afirmó la familia en un comunicado.





Nacida en 1951 como Gaynor Hopkins en Swansea (Reino Unido), Bonnie Tyler se consolidó como una de las voces más reconocibles de la música pop y rock internacional de fines del siglo pasado.

Lanzó 18 álbumes en su carrera y sus primeros éxitos se produjeron en la década de 1970 con It’s a Heartache y Lost in France. El éxito mundial llegó en 1983 con Total Eclipse of the Heart, hit que ha sido inmortalizado en un sinfín de series y películas.

El tema vendió más de seis millones de copias y es considerada una de las canciones de amor más populares de la historia. Holding Out for a Hero, también de su catálogo, reforzó su popularidad y se convirtió en otro de sus himnos.