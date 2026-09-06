DT de Unión La Calera es sacado en ambulancia tras derrota ante O’Higgins en Liga de Primera

Martín Cicotello se habría descompensado tras regresar a los camarines luego de conversar con la prensa sobre el posible descenso de Los Cementeros.

Este domingo Unión La Calera cayó 1-2 ante O’Higgins, válido por una nueva fecha en la Liga de Primera. Sin embargo, tras el encuentro el DT argentino tuvo problemas de salud y debió ser sacado en ambulancia del estadio El Teniente de Rancagua.

Martín Cicotello tuvo una compleja conversación con la prensa sobre la caída de Los Cementeros y su inminente descenso, no obstante, al regresar a los camarines habría sufrido una descompensación.





Qué se sabe sobre el estado de salud de Martín Cicotello

De acuerdo con el medio Cancha Libre, el entrenador visitante habría sentido un fuerte dolor en el pecho “tras volver al camarín”.

Esta situación generó preocupación en el staff, por lo que fue trasladado hasta un centro asistencial cercano.

Desde Unión La Calera aún no se han referido al estado de salud de Cicotello ni dado detalles de lo ocurrido en el recinto de Rancagua.