Ex subsecretario Andrés Otero confesó que hubo discusiones con Natalia Duco: “Tuvimos diferencias”

El ex integrante del gobierno se refirió a la relación laboral que tuvo con la ex ministra del Deporte, apuntando a que “para mí las formas no son algo negociable”.

La salida de Natalia Duco del Ministerio del Deporte sigue dando que hablar. Ahora, fue Andrés Otero, ex subsecretario de la cartera, el que reconoció que hubo “diferencias”.

A dos meses de la salida de ambos del gabinete, el ex integrante del gobierno comentó que “tuvimos una relación profesional, no puedo negar que tuvimos diferencias en cómo ver y entender la gestión deportiva, pero no fue más que eso. Diferencias”.

Consultado sobre si eso se tradujo en “discusiones”, el ex dirigente de la Federación de Tenis indicó que hubo “discusiones como hay en cualquier cosa”.

“También se da con personas con las que uno trabaja. En todos mis trabajos he tenido discusiones con mis jefes y mi subalternos, y creo que las discusiones ayudan a construir”, agregó.





Las diferencias entre Andrés Otero y Natalia Duco

En entrevista con La Tercera, Otero confesó: “Sí, tuvimos discusiones con la ex ministra Duco, pero insisto, tenían que ver con que teníamos distintas formas de entender la gestión deportiva”.

En ese punto, el otrora subsecretario del Deporte apuntó que “las formas son muy importantes a la hora de conducir cualquier tarea de responsabilidad mayor”.

“Para mí las formas no son algo negociable, creo que siempre uno tiene que tener buenos tratos, liderazgo positivo, empoderar a los equipos. Esa es mi forma ser y es como lo veo yo”, añadió.

Cabe recordar que, 24 días después de dejar el cargo de ministra, Duco pasó a formar parte del equipo de asesores presidenciales del Segundo Piso de La Moneda.