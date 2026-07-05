“¿No deberían hacer algo más?”: Rafael Cavada analizó en vivo el retiro de escombros en Venezuela

“Vi a una persona con fusiles de asalto mirando su celular durante 15 minutos”, relató esta mañana el corresponsal de CHV Noticias en La Guaira, la zona más afectada por el devastador terremoto.

El periodista y corresponsal de CHV Noticias en Venezuela, Rafael Cavada, recorrió y mostró en vivo las labores de retiro de escombros en La Guaira, el sector más afectado por el devastador doble terremoto que afectó al país el pasado 24 de junio.

Sin embargo, aún cuando funcionarios de ese país y de todas partes del mundo colaboran en las urgentes tareas de rescate, el comunicador explicó sus reparos por la inacción de algunos aparatos del Estado en la zona.

“Yo diría, sin temor por equivocarme, a 11 días después de comenzar las tareas… que el avance es lento“, declaró en el noticiero matutino de Chilevisión. “Hay muchas causas de por medio, como la falta de maquinaria pesada”, explicó.

En ese sentido, señaló que dicho equipamiento comenzó a llegar 48 horas después del movimiento telúrico. “La desorganización es natural (en una tragedia de esta magnitud)”, aclaró, para luego dar paso a una de las escenas que más resquemor le ha generado.





“Mira la cantidad de personas uniformadas que están sentadas mirando lo que ocurre“, alertó. “Uno se pregunta, ¿estas personas uniformadas no deberían estar haciendo algo más que jugar con su celular ?”, reflexionó.

Cavada continuó con su planteamiento y reforzó la idea al relatar que “vi a una persona con fusiles de asalto mirando su celular durante 15 minutos“, esto, en contraste con los miles de rescatistas abocados en la misión de salvar vidas.

“El trabajo de los rescatistas es otra cosa”

A partir de su reporteo en terreno, el comunicador también dedicó un minuto para destacar el incansable trabajo de quienes remueven escombros para buscar vidas humanas y también mascotas entre las edificaciones que hoy están en el suelo.

“Ahora, el trabajo de los rescatistas es otra cosa”, reconoció. “Acá hay rescatistas de todas partes de mundo. Hace cinco minutos estaban vietnamitas hablando y haciendo evaluaciones técnicas”, detalló.

Dichos profesionales, agregó, “están buscando restos o sobrevivientes porque se desplazan de un lugar a otro y hacen ese tipo de evaluaciones“.