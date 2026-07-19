Tras años de crisis hídrica: Embalse casi triplica su volumen por sistema frontal en región de Coquimbo

El caso más destacado corresponde al Embalse La Paloma, el principal reservorio de la región, que incorporó 55,48 hectómetros cúbicos, según detalló la Dirección General de Aguas.

Las intensas lluvias que han afectado a la región de Coquimbo durante los últimos días comienzan a reflejarse en las reservas de agua. De acuerdo con un balance de la Dirección General de Aguas (DGA), los nueve embalses de la región registraron aumentos en sus niveles de almacenamiento gracias a los aportes generados por el sistema frontal.

El caso más destacado corresponde al Embalse La Paloma, el principal reservorio de la región, que incorporó 55,48 hectómetros cúbicos (Hm³). Con ello, pasó de almacenar 36,13 Hm³ a 91,61 Hm³, alcanzando el 12% de su capacidad total, según cifras consignadas por el medio Mi Radio.

En tanto, el Embalse Cogotí sumó 43,60 Hm³, elevando su volumen hasta los 58,54 Hm³, lo que equivale al 39% de llenado.





Otros embalses también aumentaron sus reservas

La recuperación también se observó en otros importantes reservorios de la región. El Embalse Recoleta recibió 26,93 Hm³, llegando a un volumen total de 37,35 Hm³.

Por su parte, el Embalse Corrales sumó 11,11 Hm³ y continúa siendo el recinto con mejor nivel de almacenamiento, alcanzando el 72% de su capacidad.

Los incrementos también se registraron en Puclaro (+4,35 Hm³), Culimo (+2,86 Hm³), Valle Hermoso (+2,21 Hm³), El Bato (+0,37 Hm³) y La Laguna (+0,18 Hm³).

Eduardo Sáez destacó efecto positivo de las lluvias

Durante CHV Noticias AM, el meteorólogo Eduardo Sáez valoró el impacto que han tenido las precipitaciones en las reservas hídricas de la región.

“La cantidad de agua que ha caído ha sido increíble”, señaló, destacando especialmente la situación del Embalse La Paloma.

“Ha sido tremendamente positivo desde ese punto de vista. En la cordillera es mucha la cantidad de nieve que ha caído (…) La capacidad de abastecimiento que estamos guardando es sumamente positivo“, agregó Sáez.

Cabe mencionar que, pese a la positiva recuperación observada tras el temporal, varios embalses aún se mantienen lejos de su capacidad máxima, por lo que las autoridades continúan monitoreando la evolución de los aportes que dejarán las lluvias y el futuro deshielo cordillerano.

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