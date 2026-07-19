Pasaron la noche sobre los techos: Helicóptero rescató a personas aisladas por crecida de río en Ovalle

La evacuación se realizó mediante un helicóptero de Carabineros, luego de que los afectados pasaran la noche esperando ayuda debido al aumento del caudal del río Limarí y el anegamiento de caminos en la zona.

Tres personas que permanecían aisladas sobre las techumbres de sus viviendas en el sector de El Trapiche, comuna de Ovalle, fueron rescatadas durante la mañana de este domingo en medio de las inundaciones provocadas por el sistema frontal que afecta a la región de Coquimbo.

La evacuación se realizó mediante un helicóptero de Carabineros, luego de que los afectados pasaran la noche esperando ayuda debido al aumento del caudal del río Limarí y el anegamiento de caminos en la zona.

La información fue confirmada por la sargento primero Paola Casanga Segovia, quien señaló que las tres personas que permanecían atrapadas ya estaban siendo trasladadas a un lugar seguro para su evaluación médica.





Imágenes captadas desde un dron mostraron el momento en que la aeronave llegó hasta una de las viviendas para concretar el rescate.

Tras la evacuación, las labores de emergencia continuarán enfocadas en restablecer la conectividad en el sector, donde maquinaria pesada trabajará en el despeje de rutas afectadas por el arrastre de árboles, barro y escombros.

Autoridades y equipos de emergencia mantienen monitoreo aéreo ante la posibilidad de que existan otras personas aisladas en zonas sin comunicación.