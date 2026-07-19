“Todavía quedan lluvias”: Eduardo Sáez explica cómo avanzará el nuevo sistema frontal hacia Santiago

El meteorólogo de Chilevisión explicó que el actual sistema frontal continúa afectando principalmente a las regiones de Atacama y Coquimbo, mientras nuevas bandas nubosas se desplazan desde el océano rumbo al centro del país.

Aunque en varias comunas de la zona central las precipitaciones han disminuido durante las últimas horas, el meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, advirtió que la lluvia aún no termina y que un nuevo pulso frontal avanzará desde el norte chico hacia la zona central durante este domingo.

En CHV Noticias AM, el especialista explicó que el actual sistema frontal continúa afectando principalmente a las regiones de Atacama y Coquimbo, mientras nuevas bandas nubosas se desplazan desde el océano rumbo al centro del país.

“Todavía quedan lluvias , no es que porque ahora esté calmado de precipitaciones no vuelvan a aparecer”, señaló.

Lluvias desde Coquimbo hacia la zona central

Según detalló Sáez, durante esta jornada las precipitaciones seguirán presentes en sectores interiores de la región de Coquimbo, incluyendo comunas como Combarbalá, Monte Patria y Ovalle.

Posteriormente, la nubosidad y las precipitaciones comenzarán a desplazarse hacia la zona central , alcanzando sectores de Valparaíso, San Antonio e incluso la Región Metropolitana.

“Nos debiera llegar la lluvia, yo creo que ya después del partido (18:00 horas aproximadamente)”, indicó en referencia a la final del Mundial 2026 que se disputa este domingo.





Otro sistema frontal llegará el martes

El meteorólogo agregó que, tras una breve pausa, un nuevo sistema frontal volverá a ingresar durante la próxima semana.

“Aquí está el otro sistema que viene avanzando para que llegue el martes. Ese día también tenemos nuevamente más chubascos”, explicó.

De esta forma, las lluvias seguirán presentes en gran parte de la zona centro-norte durante los próximos días, aunque con una intensidad menor a la registrada durante el temporal que ha afectado a las regiones de Coquimbo y Atacama.