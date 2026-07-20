Casas entregadas hace dos años anegadas por completo: Estero que estaba seco se desbordó en La Serena

Pese a que se decretó zona de Catástrofe, en la villa Mirador de la Hacienda siguen inundados tras las intensas lluvias.

Muy cerca del aeropuerto de La Serena está ubicada la villa Mirador de la Hacienda, constituida por tan solo 100 viviendas que se comenzaron a habitar hace dos años y medio.

Detrás de este sector, se encontraba un estero completamente seco, que durante este sistema frontal se desbordó e inundó las casas en hasta un metro de agua.





A eso de las ocho y media de la noche de este domingo, el agua rápidamente comenzó a ingresar en sus hogares, sin muchas opciones de detener su impacto.

En esta región se decretó zona de Catástrofe, sin embargo en el sector de la villa Mirador de la Hacienda no ha llegado ayuda de autoridades.