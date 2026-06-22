Vodanovic y Sichel lideran: Las figuras políticas mejor evaluadas según Cadem

La ciudadanía evaluó a distintos personajes de la política respecto de su imagen, ya sea positiva o negativa.

En la última encuesta Plaza Pública de Cadem, publicada este domingo, la ciudadanía evaluó a distintas figuras políticas del país.

El sondeo reveló el nivel de conocimiento que tienen los chilenos sobre cada una de ellas y la percepción que mantienen respecto de su imagen, ya sea positiva o negativa.

Nivel de conocimiento de figuras políticas, según Cadem

De acuerdo con las respuestas de la encuesta Plaza Pública, con un 99% los personajes políticos más conocidos entre la ciudadanía son los expresidentes de la República, Michelle Bachelet y Gabriel Boric.

Con el mismo porcentaje, se encuentran Pamela Jiles y Camila Vallejo. A ellas le siguen los excandidatos presidenciales Franco Parisi, Johannes Kaiser y Jeanette Jara con 98%.





Figuras políticas mejor evaluadas, según Cadem

Tomás Vodanovic se consolidó como el personaje mejor evaluado, con un 64% de respaldo. Tras el alcalde de Maipú aparece el jefe comunal de Ñuñoa, Sebastián Sichel, con un 59%.

Les siguen los alcaldes de Santiago y Puente Alto, Mario Desbordes y Matías Toledo, con un 53% y un 52% respectivamente. Más atrás se ubica la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, con un 51%.

Pese a ser las figuras políticas más conocidas por la ciudadanía, solo un 48% tiene una imagen positiva o muy positiva de Michelle Bachelet, mientras que Gabriel Boric alcanza un 43%.