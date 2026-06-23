Hombre fue atropellado por un tren de carga en la región del Maule: Fue encontrado por un transeúnte

Personal policial se encuentra en la zona a la espera de las instrucciones del fiscal de Talca.

Este martes se registró la muerte de un hombre que fue encontrado a un costado de la vía férrea en la región del Maule.

Los hechos ocurrieron pasadas las 07:00 horas en el sector de Villa Francia, Maule Norte, a la altura de la calle 25 Sur con 11 Oriente.





Lo que se sabe tras el hallazgo de la víctima

Según informó Radio FM+, la persona fallecida sería un hombre de 38-40 años aproximadamente, cuyo cuerpo presentaría lesiones atribuibles a un posible atropello del tren.

La víctima fue encontrada por un transeúnte y se presume que habría sido arrollado por un tren de carga que se dirigía al norte.

Finalmente, en el lugar se esperan las instrucciones del fiscal de Talca para instruir a los equipos policiales y que se comiencen las diligencias correspondientes para aclarar los hechos.