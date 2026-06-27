Violento choque deja sector sin semáforo en La Granja: Conductor huyó del lugar

Hasta el momento se desconoce el paradero del dueño del vehículo, así como también detalles del accidente.

La mañana de este sábado se registró un violento choque en la comuna de La Granja, luego de que un vehículo impactara una barrera de contención y, posteriormente, un semáforo, dejando el automóvil en precarias condiciones y a ese sector sin semáforos funcionando.

El accidente tuvo lugar en la intersección de calle Linares con avenida Santa Rosa, donde este conductor habría chocado para luego darse a la fuga dejando su auto abandonado en la vía pública.

De acuerdo con Carabineros, se están haciendo las diligencias correspondientes para dar con el dueño del vehículo y entender las circunstancias en que se originó el choque.