Tránsito restringido en La Granja: Conductor muere tras chocar contra un muro en túnel del Acceso Sur

De acuerdo a la información que maneja Carabineros, el vehículo se movilizaba a alta velocidad antes de chocar contra uno de los muros del túnel.

Un fatal accidente se registró en la comuna de La Granja, específicamente en la autopista Acceso Sur, donde un conductor perdió el control de su automóvil y se estrelló contra el muro del túnel. Debido a lo violento del impacto, el conductor del auto falleció.

De manera preliminar, se indicó que la víctima, quien era acompañado por dos personas más, habría perdido la vida de forma instantánea tras la gravedad del choque. De acuerdo a la información que maneja Carabineros, el vehículo se movilizaba a alta velocidad.

En estos momentos solo está habilitada una pista en dirección sur.