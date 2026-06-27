“Incomodidad y descontrol”: Jackson hace dura crítica al pdte. Kast tras altercado en Villarrica y recuerda reacción de Boric

El exministro de Desarrollo Social y uno de los principales colaboradores del expresidente Gabriel Boric publicó una columna donde cuestionó el comportamiento del mandatario.

La discusión entre el presidente Kast y una mujer en Villarrica sigue generando repercusiones políticas. Esta vez fue el exministro Giorgio Jackson quien cuestionó la reacción del mandatario, apuntando a señales de “incomodidad y descontrol“.

El episodio ocurrió durante una ceremonia de entrega de títulos de dominio en la Región de La Araucanía. Mientras saludaba a vecinos, el mandatario extendió la mano a un menor de edad, quien decidió no responder el saludo.

A partir de ese momento, la máxima autoridad inició un intercambio verbal con el niño y luego con la mujer que lo acompañaba.

“En vez de actuar como un adulto que entiende su rol, el presidente decide enfrentar al niño“, afirmó el exministro a través de una columna de opinión publicada en La Tercera.





“El presidente decide enfrentar al niño”

En su columna, Jackson comienza su crítica describiendo la reacción del mandatario cuando el menor decide no responder al saludo y le deja la mano tendida.

Jackson afirmó además que “la incomodidad y el descontrol del presidente son evidentes“, antes de referirse al momento en que el mandatario regresó para continuar el diálogo con ambos.

“La máxima autoridad del Estado, de 60 años, en un par de minutos, le dice a un niño de menos de 10: 1) que es un maleducado; 2) que a él en realidad no le interesa estar ahí; 3) que debería estar en su casa estudiando o hasta trabajando (sí, trabajando); 4) que siente lástima por él, y 5) que se cuide de su madre”, apuntó Jackson.

La intervención reabre un franco político que se arrastra desde hace años. Cabe recordar que, durante el gobierno de Boric, el presidente Kast y la banca del Partido Republicano fueron quienes más cuestionaron la labor de Jackson como secretario de Estado.

Ahora es el exministro quien vuelve a interpelar al mandatario, utilizando antiguas posiciones públicas del propio presidente para sustentar su crítica.

El contraste con antiguas posturas del pdte. Kast

Para reforzar su argumento, Jackson retrocede hasta 2017 y recuerda la participación del mandatario en una manifestación realizada en Puerto Montt junto al denominado “Bus de la Libertad“.

La protesta formaba parte de la campaña “Con mis hijos no te metas” (Cmhntm), impulsada por organizaciones que rechazaban la incorporación de contenidos sobre diversidad sexual y educación sexual en los establecimientos educacionales.

En la columna, el exministro sostiene que ese movimiento defendía la idea de que “el Estado no podía reemplazar a los padres en la formación de temas ‘valóricos’ a los niños“, postura que, para él, se contrapone con el episodio ocurrido en Villarrica.

A partir de ese antecedente, Jackson afirma que en ese entonces Kast “exigía respetar la opinión de quienes pensaban distinto, llamando intolerantes a quienes se oponían a las ideas que el famoso bus naranjo promovía”.

“Ahora, una ciudadana y su hijo, ejerciendo esa misma libertad, se transforman en una amenaza por manifestar su opinión y son reprochados por el jefe de Estado”, contrastó.

La comparación con Gabriel Boric

En el tramo final de la columna, Jackson recordó un registro ocurrido durante el gobierno de Gabriel Boric, cuando un niño le comentó al entonces mandatario que a su abuela “le cae mal“.

El video, que esta semana reflotó a través de redes sociales, muestra a Boric respondiéndole que “tiene todo el derecho a expresarlo siempre”

La columna concluye con una crítica directa al presidente, en la que Jackson afirma que “en una semana marcada por el uso de la niñez para fines políticos, no deja de sorprender que la máxima autoridad del Estado no asimile lo imprudente —si no violento— que es tratar a un niño así”.