Así funcionará la restricción vehicular en la RM durante el fin de semana largo

Revisa a continuación cómo funciona la norma durante el fin de semana y días festivos.

La Restricción Vehicular es una medida que busca disminuir la contaminación ambiental entre los meses de mayo y agosto en la región Metropolitana.

Si bien existe un calendario de los días en que ciertos automóviles no pueden transitar, un fin de semana largo trae muchas dudas, por lo que a continuación te detallamos cómo funcionará esta regla durante los próximos días.

Cómo funcionará la restricción vehicular este fin de semana largo

De acuerdo a lo establecido en la norma, dentro de la región Metropolitana, incluyendo la provincia de Santiago y las comunas de Puente Alto y San Bernardo, la restricción vehicular solo está vigente de lunes a viernes.

Esto quiere decir que tanto sábado como domingo pueden manejar libremente todos los vehículos. Está medida también aplica para el día lunes 29 de junio, ya que es día feriado, por lo que el calendario de la restricción vehicular no es válido ese día.





Restricción vehicular 2026: Conoce el calendario completo

Automóviles, station wagons y similares con sello verde, según el último dígito de la placa patente:

Lunes: 8-9

Martes: 0-1

Miércoles: 2-3

Jueves: 4-5

Viernes: 6-7

Para vehículos sin sello verde, según el último dígito de la placa patente:

Lunes: 6-7-8-9

Martes: 0-1-2-3

Miércoles: 4-5-6-7

Jueves: 8-9-0-1

Viernes: 2-3-4-5

Las multas para quienes incumplan la normativa van desde 1 hasta 1,5 UTM, es decir, entre $70 mil y $90 mil.