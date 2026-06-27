Gripe aviar en Los Ríos: 241 aves han muerto y Senapred mantiene alerta preventiva

Hasta ahora, la fiscalización se concentra en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter de la comuna de Mariquina.

La cifra sigue aumentando. Desde abril, 241 aves han muerto en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, en la Región de Los Ríos, a raíz del brote de gripe aviar.

Ante ese escenario, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres decidió mantener la alerta temprana preventiva en la región.

De acuerdo a lo informado por Senapred, el foco de influenza aviar H5N1 permanece activo en el humedal de la comuna de Mariquina, donde el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) realiza operativos para retirar aves muertas y evitar que el virus continúe propagándose.

Hasta ahora, casi todas las aves afectadas corresponden a cisnes de cuello negro (240). Del total de ejemplares encontrados, “17 fueron sometidas a análisis, todas ellas positivas para influenza aviar“, informó Senapred.





El SAG descarta contagios en aves de traspatio

Como parte del monitoreo, el SAG inspeccionó todos los criaderos de aves de traspatio ubicados dentro de un radio de un kilómetro del humedal.

Según detalló Senapred, “han sido censados el 100% de establecimientos pecuarios con aves de traspatio, sin encontrar aves con signos compatibles de la enfermedad”.

Estos antecedentes permitieron mantener el foco concentrado en la fauna silvestre del Santuario Carlos Anwandter, donde continúan las labores de retiro y monitoreo de ejemplares.

Senapred mantendrá la alerta mientras siga el brote

Senapred informó que la alerta temprana preventiva seguirá vigente mientras persistan las condiciones que ocasionaron la emergencia por influenza aviar en la región.

El próximo 6 de julio se realizará una mesa técnica regional para evaluar la evolución del brote de gripe aviar y coordinar las próximas medidas entre el SAG, Senapred y las municipalidades.

“Tanto el SAG como SENAPRED y las municipalidades mantienen las labores de monitoreo y coordinación de acciones asociadas a la emergencia”, sostuvieron en el informe.