Identifican a enfermera del SAMU fallecida tras choque múltiple: Murió mientras iba a una emergencia

La funcionaria Susana Puchi Hernández se trasladaba junto a otros dos profesionales en una ambulancia que fue colisionada por un camión en la Ruta 160.

La conmoción continúa en la región del Biobío tras el fatal accidente múltiple ocurrido en la Ruta 160, en Coronel, que terminó con la vida de una funcionaria del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU).

Con el paso de las horas, la víctima fue identificada como Susana Puchi Hernández , enfermera reanimadora de la Base SAMU del Hospital San José de Coronel, quien falleció producto del impacto.

La profesional viajaba junto a otros dos integrantes de la tripulación de una ambulancia que se dirigía a atender un procedimiento cuando el vehículo colisionó con un camión en el sector del cruce Yobilo.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, al menos ocho vehículos se vieron involucrados en la colisión, entre ellos la ambulancia del SAMU y dos camiones de alto tonelaje.





¿Quién era la enfermera fallecida en Coronel?

A través de un comunicado, el Servicio de Salud Concepción confirmó que la ambulancia involucrada pertenecía a la Base SAMU del Hospital San José de Coronel y que los tres ocupantes resultaron gravemente lesionados.

“Se trata del conductor del móvil, un funcionario TENS y una enfermera reanimadora, quienes fueron trasladados al Hospital San José de Coronel para recibir atención de urgencia y ser estabilizados”, informó la entidad.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, la profesional no logró sobrevivir. “Lamentablemente, pese a los esfuerzos del equipo de urgencia y al manejo clínico avanzado, se confirmó el fallecimiento de la enfermera reanimadora “, señaló el Servicio de Salud Concepción.

“Como institución, lamentamos profundamente esta irreparable pérdida y expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia, seres queridos y compañeros de nuestra funcionaria, acompañándolos en este momento de inmenso dolor”, indicó el organismo.

La institución agregó que dispuso apoyo especializado para los cercanos y compañeros de trabajo de la profesional fallecida. “Este trágico hecho enluta a toda la red asistencial y, de manera muy especial, a los equipos del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) y del Hospital San José de Coronel”, sostuvo el comunicado.

Desde el Colegio de Enfermeras de Chile también expresaron sus condolencias tras la muerte de Susana. “Reconocemos su trayectoria, su vocación de servicio y el compromiso profesional con que dedicó su vida al cuidado de pacientes en situaciones críticas”, afirmó.