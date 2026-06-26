Tragedia en Coronel: Funcionaria del SAMU murió tras choque múltiple que incluyó ambulancia y 7 vehículos

Según información preliminar, dos camiones habrían colisionado entre sí en la Ruta 160, impactando posteriormente a la ambulancia, que terminó siendo uno de los vehículos más afectados por el accidente.

Una funcionaria del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) falleció este viernes luego de un grave accidente de tránsito registrado en la Ruta 160, en la comuna de Coronel, región del Biobío, que involucró a una ambulancia, camiones y varios vehículos particulares.

El hecho ocurrió cerca de las 13:30 horas en el sector de Piedra Laja, a la altura del cruce Calabozo, en el bypass de Coronel y en dirección hacia Concepción.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, al menos ocho vehículos se vieron involucrados en la colisión, entre ellos una ambulancia del SAMU y dos camiones de alto tonelaje.





Ambulancia recibió el impacto más severo

Las primeras informaciones indican que dos camiones habrían colisionado entre sí, impactando posteriormente a la ambulancia, que terminó siendo uno de los vehículos más afectados por el accidente.

Tras el choque principal, otros automóviles habrían protagonizado colisiones por alcance, aumentando la magnitud de la emergencia y generando una extensa congestión vehicular en una de las principales rutas de conexión entre Coronel y Concepción.

Según información recabada en el lugar, la ambulancia se dirigía a atender una emergencia relacionada con un atropello ocurrido en el sector cuando se produjo el accidente.

🔴 Último Minuto

Grave accidente múltiple se registra a esta hora en la Ruta 160 Sector a Calabozo en Coronel en dirección Concepción, colisión de ambulancia Samu con camión y otros vehículos menores, reportan lesionados graves, equipos de emergencia en el lugar @biobio pic.twitter.com/nA1x6punfm — IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) June 26, 2026

Funcionaria del SAMU muere en choque múltiple

Con el paso de las horas se confirmó el fallecimiento de una de las funcionarias que viajaba en la ambulancia.

Fuentes ligadas a la emergencia indicaron que la víctima fatal corresponde a una reanimadora del SAMU, quien murió debido a la gravedad de las lesiones sufridas en la colisión.

Además, otros dos trabajadores del equipo de salud resultaron con heridas de carácter grave y fueron trasladados para recibir atención médica.