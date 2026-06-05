VIDEO | 18 autos dañados y dos personas heridas por fierro colgante en autopista Costanera Norte

Según explicó la autopista, el accidente se produjo por un camión que no respectó las medidas máximas para ingresar a un túnel, pasando a llevar un fierro.

La tarde de este jueves, al menos 18 vehículos resultaron dañados mientras circulaban por la autopista Costanera Norte, producto de un fierro colgante.

El hecho se produjo en el ingreso a Avenida Presidente Kennedy, lugar donde los autos transitan a 80 kilómetros por hora.

En ese lugar había un fierro colgando desde aproximadamente cuatro metros que se desprendía desde un puente, el cual causó graves daños en los vehículos, principalmente en parabrisas.





Además de las pérdidas materiales, dos personas resultaron heridas.

La situación también afectó a una patrulla de seguridad de la municipalidad de Las Condes que resultó con el parabrisas completamente destruído.

Camión fue identificado

La autopista Costanera Norte señaló que el accidente se produjo por un camión sobredimensionado que había ingresado al túnel.

Lo máximo permitido para los camiones no debía superar 4 metros y medio. Sin embargo, al ser más grande, este habría pasado a llevar un fierro debido a que no contaba con las capacidades permitidas.

Según señalaron los afectados a CHV Noticias, se están reuniendo para evaluar eventuales acciones legales ante el perjuicio causado.