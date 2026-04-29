29/ 04/ 2026 07:33

Grave accidente en túnel Costanera Norte: Auto terminó volcado y hay tránsito lento en el lugar

Un grave accidente se produjo en el kilómetro 12 de la Costanera Norte en dirección al poniente, a casi 100 metros de la salida a Bellavista. De acuerdo a información preliminar, el vehículo se habría volcado luego de tomar muy rápido la curva, donde perdió el control e impactó las barreras de seguridad para terminar volcado. En el auto viajaban dos personas, quienes habrían resultado con lesiones leves y fueron trasladados a la Posta Central.