¿Qué beneficios puedes obtener? Revisa con tu RUT si eres beneficiario de las Becas Junaeb 2026

Son más de 20 los beneficios en total que ofrece Junaeb para los estudiantes de diferentes niveles educacionales. Revisa a continuación cuáles son.

Ya se encuentran disponibles los resultados de las Becas Junaeb, un importante apoyo económico para los escolares de enseñanza básica, media y superior.

Sin embargo, existen numerosos beneficios a los que podrías acceder según tus condiciones socioeconómicas, escolares y más, por lo que a continuación te damos el detalle de todos los programas y apoyos con los que cuenta Junaeb.

Qué beneficios puedo obtener con Becas Junaeb

Obtener las becas Junaeb puede traer diversos beneficios para estudiantes, según las condiciones de cada uno y el nivel educacional que estén cursando.

En el caso de enseñanza básica, los servicios a los que puedes optar son:

Programa Residencia Familiar Estudiantil (PRFE)

Programa Hogares Estudiantiles Junaeb (HEJ)

Beca Indígena (BI)





Para los estudiantes de la educación media, por su parte, los beneficios disponibles son:

Beca Polimetales (BPOL)

Beca Presidente de la República (BPR)

Programa Residencia Familiar Estudiantil (PRFE)

Beca Indígena (BI)

Programa Hogares Estudiantiles Junaeb (HEJ)

Beca Práctica Técnico Profesional (BPTP)

Beca de Integración Territorial (BIT)

En el caso de la educación superior, las becas y programas disponibles son:

Beca Presidente de la República (BPR)

Beca de Integración Territorial (BIT)

Beca Universidad del Mar (BUMAR)

Beca Aysén (BA)

Beca Residencia Insular (BRINS)

Beca de Alimentación para la Educación Superior

Beca Patagonia Aysén (BPA)

Beca Magallanes y Antártica Chilena (BMA)

Beca Polimetales (BPOL)

Programa Hogares Insulares

Beca Vocación de Profesor (BVP)

Beca Indígena (BI)

Beca de Mantención Educación Superior (BMES)

Beca Residencia Indígena (BRI)

Programa Residencia Familiar Estudiantil (PRFE)





Revisa con tu RUT los beneficios que puedes obtener

Para saber si fuiste beneficiario de las Becas Junaeb, debes ingresar al sitio web oficial de Junaeb, en donde se te solicitará tu RUT y el periodo de la consulta.

Al hacer clic en “revisa los resultados aquí”, se desplegará una página con todos los beneficios a los que has sido seleccionado como estudiante.