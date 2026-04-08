Ya están los resultados de Becas Junaeb 2026: Consulta con tu RUT si fuiste beneficiario

Se trata de uno de los beneficios más importantes para estudiantes de educación básica, media y superior. La información ya está disponible de manera online.

Este miércoles se dieron a conocer los resultados de las Becas Junaeb 2026, correspondientes a estudiantes renovantes de educación básica, media y superior en todo Chile.

Se trata de uno de los beneficios más importantes para estudiantes en el país que requieren apoyo económico para continuar sus estudios. La información ya está disponible de manera online.

¿Dónde revisar los resultados de Becas Junaeb?

Para saber si fuiste beneficiario debes ingresar al sitio web oficial habilitado por Junaeb.

En la plataforma, solo necesitas tu RUT para consultar el estado de tu postulación o renovación.

Fechas clave de las Becas Junaeb 2026

La entrega de resultados se realiza en distintas fechas, según el tipo de beca y nivel educacional. Entre las principales etapas del proceso están:

6 de marzo: resultados para renovantes de educación superior

resultados para renovantes de educación superior 8 de abril: nuevos resultados para renovantes

nuevos resultados para renovantes 8 de mayo: postulantes y renovantes de enseñanza básica y media

postulantes y renovantes de enseñanza básica y media 5 de junio y 7 de julio: nuevas publicaciones de resultados





¿Qué becas entrega Junaeb?

La Junaeb administra diversos beneficios para estudiantes. Revisa el listado completo acá:

Educación Básica

Programa Residencia Familiar Estudiantil (PRFE)

Programa Hogares Estudiantiles Junaeb (HEJ)

Beca Indígena (BI)

Educación Media

Beca Polimetales (BPOL)

Beca Presidente de la República (BPR)

Programa Residencia Familiar Estudiantil (PRFE)

Beca Indígena (BI)

Programa Hogares Estudiantiles Junaeb (HEJ)

Beca Práctica Técnico Profesional (BPTP)

Beca de Integración Territorial (BIT)

Educación Superior