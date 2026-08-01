Muere concejal de Lago Verde en voraz incendio en hospedaje de Aysén

“La región se vuelve a poner de luto. Todo pasó muy rápido”, expresó la delegada presidencial regional respecto al fallecimiento de Claudio Soto Solís.

El concejal de la comuna de Lago Verde, Claudio Soto Solís, murió la madrugada de este sábado producto de un incendio que afectó al hospedaje Casona El Bosque, ubicado en Villa Amengual, en la región de Aysén.

El edil se encontraba junto a una delegación municipal para participar en el Festival de la Lana, actividad programada para esta jornada y que fue finalmente fue suspendida tras la emergencia, la cual fue controlada por Bomberos.

“ La región se vuelve a poner de luto. Todo pasó muy rápido. Gracias a Dios el resto de la delegación se encuentra bien”, confirmó la delegada presidencial regional, Luz María Vicuña.

Las diligencias quedaron a cargo de la Sección de Investigación Policial (SIP) y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) de Coyhaique, con el fin de establecer las circunstancias en que se originó el incendio y determinar qué provocó el fuego.





A través de un comunicado, la Municipalidad de Lago Verde expresó sus condolencias por el fallecimiento del concejal.

“Hoy despedimos a un servidor público comprometido con su territorio y con su gente, cuya ausencia dejará un inmenso vacío en su familia, amigos, colegas y en todos quienes tuvimos el privilegio de conocerlo y compartir su vocación de servicio”, señalaron.