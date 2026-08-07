Sigue la polémica: Doctor de Catalina Vallejos desmiente a Claudia Schmidt tras cuestionados dichos

El médico cirujano expuso que en Vallejos se prioriza la hidratación de la piel y tratamientos que bioestimulen el colágeno.

Este viernes, el médico cirujano Daniel Muñoz desmintió a Claudia Schmidt y aseguró que no existen intervenciones estéticas en Catalina Vallejos.

Esto, luego de que la panelista de farándula lapidara a la modelo asegurando que “ni siquiera te das cuenta de que promocionas una clínica de estética donde se muestra el botox y los tratamientos faciales que te has hecho”.





¿Qué contestó Catalina Vallejos y su doctor?

A través de Instagram, el doctor Muñoz contestó: “Dijeron que se había hecho una rinoplastia, mucho relleno de marcación de mandíbula, pómulos y muchas cosas que no son ciertas”.

En esa misma línea explicó que “en relación al trabajo que hacemos con Cata, donde siempre buscamos resaltar la belleza natural que ella tiene, ella tiene rasgos muy bonitos naturalmente”.

El médico cirujano aseguró que la nariz de Vallejos nunca ha sido intervenida y que los tratamientos que se le han hecho son en relación a su piel.

“Siempre buscamos hidratar la piel, bioestimular colágeno, mejorar el brillo (…) Además, ustedes saben que todo lo que son tratamientos de medicina estética, el ácido hialurónico a mí me encanta”, comentó.

Por otro lado, el doctor Muñoz hizo hincapié en que las personas son libres de realizarse los tratamientos que estimen convenientes y dejó en claro que “yo no hablo de mis pacientes si no hay un consentimiento previo acordado”.

En paralelo, Catalina también respondió a Claudia y expuso: “Una aclaración de mi doctor para quienes han especulado sin fundamento”.

“El cuerpo de cada persona le pertenece únicamente a ella. Si alguien decide hacerse un procedimiento o no, es una decisión personal y no debería ser tema de conversación ni motivo para dañar o juzgar a los demás”, concluyó.

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