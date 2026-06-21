Elecciones en Colombia: Petro llama a la “tranquilidad” ante estrecho conteo entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Durante las primeras horas del conteo, la estrecha distancia entre los postulantes mantiene la incertidumbre sobre el desenlace de la jornada electoral.

Tensión se ha generado en Colombia tras el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial que de manera preoficial da por ganador por estrecho margen al derechista Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda.

Con el 99,45% de las mesas escrutadas, el candidato de ultraderecha obtuvo el 49,67% de los votos, equivalentes a 12.901.860 sufragios. Mientras que Cepeda alcanzó el 48,69%, con 12.646.859 preferencias.

Los resultados publicados por la Registraduría confirmaron una diferencia de poco más de 240 mil votos entre ambos candidatos, cerrando una campaña similar a la que se vive en Perú, con una alta polarización política.





Abelardo de la Espirella se impone por estrecho margen en elección presidencial de Colombia

Durante las primeras horas del conteo, la estrecha distancia entre los postulantes mantiene la incertidumbre sobre el desenlace de la jornada electoral.

De hecho, el propio presidente Gustavo Petro había advertido que los resultados preliminares son demasiado ajustados para declarar un ganador y llamó a la “tranquilidad entre la ciudadanía” para esperar el proceso de escrutinio.

“No se puede proclamar ninguno presidente“, escribió el jefe de Estado a través de su cuenta de X.