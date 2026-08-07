Condenado a 15 años de cárcel: Dictan condena contra exalcalde Juan Carlos Reinao por estupro, abuso y aborto

El otrora jefe comunal de Renaico también deberá pagar una indemnización de 10 millones de pesos a una de las víctimas. Al exalcalde se le descontaron tres años de la pena por su tiempo en prisión preventiva.

El exalcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, fue condenado a 15 años de cárcel tras ser declarado culpable por tres delitos sexuales cometidos contra dos víctimas: estrupro, abuso sexual y aborto .

La sentencia fue dictada este viernes por el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete, a más de cuatro años de ser presentada la primera denuncia de parte de una las afectadas.

El juez Marcos Pincheira señaló que el otrora jefe comunal cometió los delitos “en el periodo en que servía como alcalde de la comuna de Renaico y en el contexto del ejercicio de su cargo”.





En ese sentido, también hubo una tercera denunciante, sin embargo, la justicia no pudo acreditar el delito de violación y fue absuelto por esta acusación.

Eso sí, el tribunal acogió una demanda civil y Reinao tendrá que pagar 10 millones de pesos a modo de indemnización para una de las víctimas que fue abusada mientras él ejercía su cargo como autoridad.

Respecto a la pena que cumplirá en prisión, Pincheira explicó que le serán descontados tres años por el tiempo que ha permanecido en prisión preventiva.