Hurto en colegio destapó caso de abuso sexual infantil: Dos hombres fueron detenidos simultáneamente en el norte

El hurto de un celular al interior de un colegio terminó en una investigación de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Iquique y la detención de dos hombres, de 34 y 36 años.

Dos hombres fueron detenidos en el norte del país en el marco de una investigación por presuntos delitos sexuales contra una adolescente, caso que quedó al descubierto luego del robo de un teléfono celular al interior de un establecimiento educacional.

Los primeros antecedentes se remontan a 2025, cuando detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de Iquique iniciaron diligencias tras una alerta realizada por funcionarios del colegio.

Según antecedentes consignados por Biobío, una estudiante denunció el robo de su celular y, tiempo después, advirtió que el aparato se encontraba en manos de otra alumna.

Al verificar la pertenencia del dispositivo, personal del establecimiento encontró antecedentes que alertaron sobre una eventual vulneración de derechos: conversaciones e imágenes de connotación sexual.





Investigación terminó con dos detenidos

Las diligencias permitieron identificar que la menor sería víctima de abusos desde los 13 años e identificó a dos adultos como los presuntos responsable: quien fue la pareja de su madree y un profesor de su establecimiento educacional.

Con estos antecedentes, la policía obtuvo órdenes de detención contra ambos imputados, las que fueron concretadas de manera simultánea en Alto Hospicio, región de Tarapacá, y Copiapó, región de Atacama.

El subprefecto Juan Gallardo, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales, confirmó que ambos fueron detenidos “por los delitos de violación y abuso sexual de menor de 14 años , estupro, además de almacenamiento y producción de pornografía infantil”,

Los imputados tienen 34 y 36 años. Uno de ellos quedó en prisión preventiva tras ser formalizado, mientras que el segundo enfrentará su formalización este viernes.