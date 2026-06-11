Máxima tensión en elecciones presidenciales de Perú: 651 votos separan a candidatos con el 98% de las actas contabilizadas

Las preferencias electorales tuvieron un inesperado vuelco tras el recuento de las actas que fueron impugnadas y el voto extranjero.

Pareciera ser que las Elecciones Presidenciales en Perú estarían prontas a tener un ganador, el noveno mandatario en los últimos 10 años.

Por 651 votos de diferencia, se encuentra Keiko Fujimori a la cabeza del conteo, según dio a conocer la página oficial de Ompe, dejando a la candidata de Fuerza Popular con 50,002% versus Roberto Sánchez que mantiene el 49,998% de las papeletas, con el 98,215% de las actas contabilizadas.

Este vuelco se generó en las últimas horas tras el recuento de las actas que fueron impugnadas y el voto extranjero que habría privilegiado a Fujimori.