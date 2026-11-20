El Ministerio Público detalló que ya tomaron contacto con personal del Senado con el fin de adquirir antecedentes para determinar cómo se tramitaron los documentos de retiro de permiso constitucional de los senadores Ximena Órdenes y Fidel Espinoza.

La Fiscalía de Valparaíso confirmó este viernes que inició las diligencias para la investigación penal de la presunta falsificación de la firma de la senadora Ximena Órdenes.

La polémica comenzó cuando el senador Juan Luis Castro informó que se presentó el retiro de los permisos constitucionales de Órdenes y del senador Fidel Espinoza, quienes estaban acompañando al presidente José Antonio Kast en Asia.

Sin embargo, la senadora negó haber hecho dicho retiro, ni mucho menos haber firmado, ni autorizado a ninguna persona para utilizar su firma. Es así como, tres días después, el Ministerio Público informó el inicio de las diligencias para determinar cómo se tramitaron los documentos.





Fiscalía inició investigación

La fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, confirmó que la investigación estará alojada en la Unidad Regional Anticorrupción.

“Hemos abierto una investigación por los hechos de los cuales se ha tomado público conocimiento, que habrían ocurrido al interior del Senado de la República y que se relacionan con la solicitud de retiro de dos permisos para viajar al extranjero”, señaló.

También informó que “ ya se ha tomado contacto con personal del Senado para requerir antecedentes e información acerca de la tramitación respectiva”.

De igual manera, la indagación también revisarán “las votaciones que se produjeron en el Senado después de esta intervención y otras diligencias, naturalmente, respecto de las cuales no podemos informar para seguridad del resultado de las mismas”, detalló la persecutora.