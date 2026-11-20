Los padres del joven de 19 años criticaron que los operativos de búsqueda oficiales solo se realicen una vez por semana y por pocas horas, pese a que una persona confesó el crimen.

A un mes recién cumplido de la desaparición de Benjamín Galdámez, sus padres hicieron un desesperado llamado a intensificar la búsqueda del joven en las cercanías del Zanjón de la Aguada, luego de que se confirmara que el cuerpo hallado el pasado sábado no pertenecía a él.

La madre de Benjamín, Claudia Rojas, conversó con Contigo en Directo sobre el estado de la investigación y las labores de rastreo, además, acusó dificultades en la comunicación con la Fiscalía y tardanza en la apertura de una carpeta investigativa.

De igual manera, criticó que los operativos oficiales de búsqueda se realicen solo una vez a la semana y por pocas horas, pese a que existe una persona confesa. También señaló que, más allá de saber lo que ocurrió, lo único que le importa en este momento es encontrar a su hijo.





El llamado de la mamá de Benjamín

Por su parte, el padre del joven, Israel Galdámez, se refirió al reciente hallazgo de un cadáver por los rescatistas y señaló que “nunca pensamos” que podría ser otra persona.

En esa línea, la madre señaló que aunque se les informó telefónicamente que no pertenecía a Benjamín, aún no reciben el informe científico de ADN que lo descarte formalmente.

La madre solicitó mayores recursos para abarcar más tramos complejos del zanjón de la Aguada y el ríos Mapocho. “En la última reunión que tuvimos con Fiscalía yo les pedí: por favor, busquen a mi hijo, lo que más me interesa es encontrarlo, más que saber lo que ocurrió”, relató.