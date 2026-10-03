Eduardo Frei respalda decisión del pdte. Kast de adherir a Chile al Escudo de las Américas

Mediante una carta, el exmandatario destacó la iniciativa para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. “Chile no puede quedarse al margen”, sostuvo.

Eduardo Frei Ruiz-Tagle respaldó este sábado la decisión del gobierno del presidente José Antonio Kast de adherir a Chile al Escudo de las Américas.

Esto, a cuatro meses de que el jefe de Estado lo nombrara embajador del país en misión Especial, ad honorem.

Eduardo Frei respalda adhesión de Chile al Escudo de las Américas

A través de una carta publicada en El Mercurio, el exmandatario defendió la medida, argumentando que se trata un mecanismo que “fortalece la respuesta del Estado frente al crimen organizado y el narcotráfico” y que permitirá enfrentarlo de manera “unida y sostenida”.

En esa línea, Frei planteó que “integrarse a este mecanismo voluntario abre oportunidades concretas. Compartir información oportuna, mejorar el análisis de datos, capacitar a Carabineros y a la Policía de Investigaciones, y profundizar la coordinación fronteriza”.

“Estas herramientas permitirán identificar rutas, seguir flujos financieros, desarticular cadenas logísticas y llevar ante la justicia a quienes dirigen y financian las bandas criminales“, añadió el exjefe de Estado.





En ese contexto, Frei sostuvo que “la ciudadanía exige acciones claras y contundentes frente a quienes le han arrebatado el derecho a vivir en paz”.

“La acción conjunta de los países de la región ampliará la persecución penal y enviará una señal inequívoca: ningún territorio será refugio seguro para quienes trafican drogas, lavan dinero, extorsionan o corrompen”, afirmó.

Finalmente, Eduardo Frei insistió en que “el Escudo de las Américas es una herramienta concreta para enfrentar, en forma unida y sostenida, una amenaza compartida. Es el primer intento concreto de cooperación regional para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Chile no puede quedarse al margen”.