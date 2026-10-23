“Ahí no era na’ bullying”: Leo Rey saca a la luz antiguo registro con controvertido gesto de Alexítico

“Solo fue la devuelta”, dijo Leo en alusión a la frase que se viralizó en Fiestas Patrias y por la cual fue demandado.

Este viernes, Leo Rey aludió a la demanda de Alexítico en su contra en redes sociales y contestó con una contundente frase.

El líder del grupo “La Noche” acusa a Leo Rey de injurias graves con publicidad, luego de que este último se subiera al escenario de las fondas del Parque O’Higgins y, mientras cantaba, gritó: “Ch… Alexítico”, frase que se volvió viral.





¿Qué dijo Leo Rey?

Al respecto, Leo Rey en su cuenta de Instagram mostró una serie de noticias que tenía guardadas cuando formaba parte del grupo.

En ese contexto, el cantante revivió un episodio pasado: “Estaba aquí yo, revisando unos recuerdos que tengo, cuando de repente me encuentro con esto”.

Leo mostró una entrevista en un diario donde aparece posando junto a Alexítico en las fotos, quien hace un gesto que alude a la frase viralizada en Fiestas Patrias.

“Ah, pero ahí no era na’ bullying, ¿ah? Ahí había que quedarse calladito ; no más cáchenlo, cáchenlo bien”, dijo Leo.

Además, el cantante escribió: “Solo fue la devuelta”, en alusión a la frase por la que fue demandado y finalmente publicó la misma fotografía en sus historias, donde escribió: “Esto es explícito”.

Revisa las publicaciones de Instagram: