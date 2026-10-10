Leo Rey responde a querella presentada por Alexítico: Dejó mensaje en redes sociales
El cantante reaccionó a la querella por presuntas injurias graves con publicidad que presentó su excompañero de La Noche.
Leo Rey se refirió a la querella presentada por Alexítico en su contra por presuntas injurias graves con publicidad.
La acción judicial se produjo luego de las diversas declaraciones del cantante en entrevistas y presentaciones sobre el fundador del grupo La Noche.
¿Qué dijo Leo Rey tras la querella?
Leo Rey reaccionó a través de un comentario en una publicación de CHV Noticias en Instagram, que abordaba la querella presentada en su contra.
“Bendiciones, Alexítico, tqm (te quiero mucho)”, escribió el cantante.
La querella de Alexítico contra Leo Rey
La querella fue presentada ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y solicita una pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo y una multa de 20 UTM, equivalente a cerca de $1,5 millones.
Uno de los episodios señalados ocurrió el 17 de septiembre, durante una entrevista en el programa La Junta, donde Leo Rey fue consultado sobre una posible reconciliación y respondió: “Tiene que chu… bien chu…, primero”.
Dos días después, el 19 de septiembre, el cantante ingresó al escenario de la fonda del Parque O’Higgins y gritó “¡C… Alexítico!”. El momento se viralizó en redes sociales.
Según la querella, estos episodios forman parte de un trato ofensivo sostenido durante al menos 10 años.