Leo Rey responde a querella presentada por Alexítico: Dejó mensaje en redes sociales

El cantante reaccionó a la querella por presuntas injurias graves con publicidad que presentó su excompañero de La Noche.

Leo Rey se refirió a la querella presentada por Alexítico en su contra por presuntas injurias graves con publicidad.

La acción judicial se produjo luego de las diversas declaraciones del cantante en entrevistas y presentaciones sobre el fundador del grupo La Noche.

¿Qué dijo Leo Rey tras la querella?

Leo Rey reaccionó a través de un comentario en una publicación de CHV Noticias en Instagram, que abordaba la querella presentada en su contra.

“Bendiciones, Alexítico, tqm (te quiero mucho)” , escribió el cantante.





La querella de Alexítico contra Leo Rey

La querella fue presentada ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y solicita una pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo y una multa de 20 UTM, equivalente a cerca de $1,5 millones.

Uno de los episodios señalados ocurrió el 17 de septiembre, durante una entrevista en el programa La Junta, donde Leo Rey fue consultado sobre una posible reconciliación y respondió: “Tiene que chu… bien chu…, primero”.

Dos días después, el 19 de septiembre, el cantante ingresó al escenario de la fonda del Parque O’Higgins y gritó “¡C… Alexítico!”. El momento se viralizó en redes sociales.

Según la querella, estos episodios forman parte de un trato ofensivo sostenido durante al menos 10 años.