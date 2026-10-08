La reacción de Leo Rey tras ser confirmado en Lollapalooza: Exigen encuentro con estrella internacional

La inclusión del exvocalista de La Noche en el lineup del festival no pasó inadvertida en redes sociales, donde numerosos seguidores celebraron su participación en uno de los eventos musicales más importantes del país.

La confirmación de Leo Rey en Lollapalooza Chile 2027 se convirtió en una de las grandes sorpresas del cartel revelado este jueves. El cantante tropical será parte del festival que se desarrollará los días 12, 13 y 14 de marzo en el Parque O’Higgins.

La inclusión del exvocalista de La Noche no pasó inadvertida en redes sociales, donde numerosos seguidores celebraron su participación en uno de los eventos musicales más importantes del país.

Fiel a su particular estilo y sentido del humor, el cantante reaccionó a la noticia a través de una hilarante publicación en su cuenta de Instagram.

El artista subió un video al conocer el lineup completo. “Este cartel, más que histórico, ¡está terrible brígidoooo!” , dijo, haciendo alusión a una de sus frases más célebres.





Fans de Leo Rey exigen encuentro con estrella internacional

Pero las reacciones no quedaron ahí. Entre los comentarios de los usuarios surgió una inesperada propuesta: un eventual encuentro entre Leo Rey y la estrella británica Charli xcx en el backstage de Lollapalooza, debido al característico cabello crespo que ambos artistas han lucido.

“ Dueto con Charli”, “Es el amor ft. Travis Scott”, “¿va a cantar con su hija Charli?” , “etiqueten al Alexítico”, “no encontré a La Noche” y “Leo Rey debería estar como headliner”, fueron parte de algunos comentarios.

Cabe mencionar que, además de Leo Rey, el festival confirmó una amplia representación nacional, encabezada por el esperado reencuentro de Gondwana y Quique Neira, junto con Francisca Valenzuela, Alex Anwandter, Javiera Mena y Ana Tijoux.

También estarán presentes Los Tetas, Hermanos Ilabaca, Catalina y Las Bordonas de Oro, DJ Raff, Congreso y Santa Feria, entre otros nombres de la escena local.

La edición 2027 de Lollapalooza Chile se realizará los días 12, 13 y 14 de marzo en el Parque O’Higgins, con una programación encabezada por artistas como Travis Scott, Charli xcx, The Killers y David Guetta.