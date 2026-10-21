21/ 10/ 2026 22:10

Querella de Alexítico fue admitida por el tribunal: Leo Rey arriesga hasta un año y medio de cárcel y millonaria multa

La querella de Alexítico contra Leo Rey por el delito de injurias graves con publicidad fue finalmente admitida a trámite por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, todo por la polémica frase contra el fundador del grupo de cumbia “La Noche”, que se viralizó en redes sociales. El recurso solicita 540 días de presidio menor en su grado mínimo, además de una multa de 20 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, casi un millón 500 mil pesos.