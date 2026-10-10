¿Leo Rey a la cárcel? Revelan querella de Alexítico contra el cantante tras polémicos comentarios

La acción fue presentada ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y ya se fijó una fecha para la primera audiencia. La disputa se acrecentó tras las recientes declaraciones del exvocalista de La Noche en Fiestas Patrias.

La disputa entre Alexítico y Leo Rey llegó a tribunales. El fundador de La Noche presentó una querella contra su excompañero por presuntas injurias graves con publicidad, a raíz de declaraciones en entrevistas y actuaciones musicales.

La acción fue presentada ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y solicita 540 días de presidio menor en su grado mínimo y una multa de 20 UTM , equivalente a cerca de $1,5 millones.

Los detalles de la demanda de Alexítico

La demanda apunta a una entrevista a Leo Rey en el programa La Junta, conducido por Julio César Rodríguez, donde el cantante es consultado si existiría alguna posibilidad de reconciliación con Alexítico.

“Tiene que chu… bien chu…, primero”, respondió Leo Rey. La defensa del músico considera que la expresión constituye una ofensa sexual que afecta su honra.

La presentación también recoge declaraciones en Podemos Hablar de Chilevisión sobre una supuesta apropiación de derechos de canciones y el grito “¡C… Alexítico!” en las fondas del Parque O’Higgins. Según la querella, estos episodios forman parte de un trato ofensivo sostenido durante al menos 10 años.





Cecilia Gutiérrez también abordó el caso en Instagram y señaló que la querella fue ingresada el 6 de octubre y admitida por el tribunal. La periodista explicó que el escrito enfatiza la reiteración de las expresiones contra el fundador de La Noche.

“Lo que pide (Alexítico) básicamente es una pena de presidio en su grado menor y una multa. Así que ahí vamos a ver qué es lo que pasa con este encuentro en tribunales, porque esta pelea, señores, sigue”, señaló la periodista de espectáculos.

Tras conocerse la acción judicial, Leo Rey comentó una publicación de CHV Noticias que abordaba el tema. Desde su cuenta verificada escribió: “Bendiciones Alexitico tqm”, sin entregar más detalles sobre su postura frente al proceso.

La querella sostiene, además, que Alexítico y su familia recibieron amenazas de muerte, denunciadas ante la justicia. La primera audiencia quedó fijada para el 10 de noviembre .