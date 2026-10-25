Elecciones en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro llegan a las urnas en medio de empate técnico

Las últimas encuestas anticipan un empate técnico entre ambos candidatos. Sin embargo, muestran una leve ventaja para Bolsonaro.

Este domingo, Brasil vivirá la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que definirá quien gobernará el país durante los próximos cuatro años: Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

El actual mandatario y el hijo del expresidente Jair Bolsonaro cerraron sus campañas este sábado con concentraciones multitudinarias en distintos puntos.

De cara a esta jornada, las encuestas anticipan un empate técnico entre ambos candidatos, tal como en la primera vuelta el pasado 4 de octubre. No obstante, los sondeos muestran una leve ventaja para Bolsonaro.





¿Qué dicen las encuestas?

Según los últimos sondeos publicados este sábado, el senador opositor y el actual presidente de Brasil llegan a las urnas con una diferencia mínima.

La encuestadora Datafolha proyectó un 51% de los votos para Bolsonaro, mientras que Lula da Silva obtendría el 49%.

En tanto, Quaest también situó al candidato de oposición por delante, con un 51% de las preferencias frente al 49% del actual mandatario.

Por último, Nexus indicó que Bolsonaro se impondría con el 50,5% de la intención de voto, mientras que Lula alcanzaría el 49,5%.

¿A qué hora son las elecciones?

Las urnas abren a las 08:00 y cierran a las 17:00, hora de Brasil, el mismo horario de Chile.

¿A qué hora se conocerá al próximo presidente de Brasil?