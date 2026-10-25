Temblor hoy 25 de octubre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este domingo por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este domingo 25 de octubre se han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, domingo 25 de octubre, en Chile

Magnitud: 4.4

Hora: 10:23 horas

Epicentro: 24 km al SE de San Pedro de Atacama

Profundidad: 140 km

Magnitud: 4.1

Hora: 6:17 horas

Epicentro: 35 km al E de Carrizal Bajo

Profundidad: 57 km

Magnitud: 3.1

Hora: 4:02 horas

Epicentro: 56 km al S de Taltal

Profundidad: 74 km

Magnitud: 3.1

Hora: 3:08 horas

Epicentro: 81 km al SE de Socaire

Profundidad: 242 km

Magnitud: 3.2

Hora: 3:06 horas

Epicentro: 81 km al SE de Socaire

Profundidad: 213 km

Magnitud: 3.9

Hora: 2:22 horas

Epicentro: 40 km al O de Taltal

Profundidad: 43 km

Magnitud: 3.4

Hora: 1:36 horas

Epicentro: 57 km al O de San Antonio de los Cobres

Profundidad: 205 km

Magnitud: 3.3

Hora: 1:14 horas

Epicentro: 69 km al NO de San Antonio de los Cobres

Profundidad: 199 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?