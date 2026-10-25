Desarticulan centro de acopio de drogas en La Reina: hay cuatro detenidos

La PDI incautó un total de 166 dosis de cocaína base lista para su comercialización e identificó distintos puntos de venta.

La Policía de Investigaciones (PDI) desarticuló el sábado un centro de acopio de drogas y detuvo a cuatro personas en la comuna de La Reina.

Además, los detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Macul identificaron distintos puntos de venta de sustancias ilícitas.

Esto, en el marco de una investigación por microtráfico en el sector Villa La Reina, que inició tras una denuncia de la Dirección de Seguridad de la Municipalidad.

En ese contexto, la PDI ingresó al inmueble que funcionaba como centro de acopio y logró detener a dos hombres y a dos mujeres . Tres de ellos contaban con antecedentes policiales.





Según la subprefecta Marylisi Bustos, “vivían en esa misma villa y se posicionaban en las esquinas, ocupando espacios públicos, y logrando intimidar y generar una sensación de inseguridad para los vecinos”.

Los imputados quedaron a disposición de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado Oriente para su respectiva audiencia de control de detención y de formalización.

Asimismo, se incautó un total de 166 dosis de cocaína base lista para su comercialización, dinero en efectivo y diversos elementos asociados a la dosificación de droga.