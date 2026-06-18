“Es una injuria y no lo voy a permitir”: Presunta pareja de Nicolás Solabarrieta rompe el silencio y lo defiende de críticas

Sin embargo, en una primera instancia, Camila Vidoni aseguró que Nicolás le había “mentido” y que ya no mantenía una relación con él debido a esto.

Camila Vidoni, presunta pareja de Nicolás Solabarrieta, rompió el silencio con Danilo 21 y entregó versiones contrapuestas en los últimos días.

Aunque en un comienzo aseguró que ya no siguen juntos, acusando a Nicolás de “mentirle”, luego canceló sus propios dichos y lo defendió de las críticas en redes sociales.





¿Qué dijo Camila Vidoni?

Nicolás había sido acusado por algunas personas en redes sociales de ser violento y narcisista, tras haber ingresado a un reality show con su expareja, Valentina Torres, también conocida como “Guarén”.

En ese contexto, Danilo 21 conversó con Camila, quien en un principio señaló que “sabía que esto (su relación) en algún momento iba a salir a la luz, ya que nunca nos ocultamos”.

En esa misma línea, agregó: “Pero por respeto a su trabajo y a la familia Solabarrieta, que los aprecio y me trataron muy bien, he preferido no hablar por el momento”.

Sin embargo, momentos después acusó a Nicolás de mentirle respecto de las intenciones para aceptar este proyecto laboral junto a Guarén y aseguró que ya no estaban juntos.

“Siempre fui por él a Santiago, pero la primera vez no sabía que él era famoso”, dijo Camila, quien es de nacionalidad argentina y luego confesó: “Le abrí las puertas de mi casa y eso no lo hago con cualquiera porque ya sufrí mucho en la vida”.

Al día siguiente, Vidoni volvió a contactar a Danilo y decidió defender a Solabarrieta de las críticas: “La verdad, ayer me agarraste en un momento de calentura por cosas que me escriben por redes sociales”.

“Nico es un hombre increíble y caballero, muchas cosas de las que te dije no las pienso y las que pienso las hablaré con él como corresponde”, agregó Camila.

Respecto de las críticas, Vidoni expuso: “Nicolás es un gran hombre y lejos está de ser un hombre violento maltratador porque yo lo conozco y, como abogada, te puedo decir que es una injuria en el mundo entero y yo no lo voy a permitir”.

“Es una gran persona y no tengo nada más que decir”, concluyó la joven, mientras que Danilo leyó ambas conversaciones en videos que se encuentran en su cuenta de TikTok.