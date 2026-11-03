“Espero que no hayas pensado…”: El último posteo de Ciara Mageean, atleta fallecida a los 34 años

La irlandesa falleció una semana después de casarse producto de un cáncer intestinal, situación que generó consternación a nivel mundial.

Ciara Mageean, ex campeona europea de los 1.500 metros, murió el último fin de semana en un hecho que ha conmocionado al mundo.

La irlandesa falleció a los 34 años producto de un cáncer intestinal, generando un gran vuelo en el atletismo internacional.

El deceso se dio solamente solamente una semana después de contraer matrimonio, acontecimiento que festejó con una emotiva publicación en redes sociales.





La última publicación de Ciara Mageean

El último posteo de Mageean hizo referencia a su boda con Thomas Moran, con quien llevaba años de relación que formalizaron junto a sus seres queridos.

La pareja se casó por el civil el pasado 12 de octubre, mientras que el 25 de este mismo mes realizaron su evento por la iglesia en una celebración más masiva.

“Espero que no hayas pensado que nos estábamos saltando la fiesta. Un día increíble ayer en el hermoso Darver Castle, rodeado de la gente más increíble”, escribió en Instagram.

La publicación fue acompañada por nueve fotos, incluyendo una romántica primera imagen en la que aparecen dándose un beso.

Posterior a eso, la misma red social fue ocupada por la familia para comunicar el fallecimiento de la deportista, generando miles de reacciones de los fanáticos.

El funeral de Mageean, quien representó a Irlanda en dos Juegos Olímpicos, se realizó este martes con una masiva presencia, entre las que estuvo una guardia de honor de parte del colegio en el que se formó.

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