No jugó y fue expulsado: Guillermo Maripán protagonizó tenso cruce en triunfo de Inter de Porto Alegre

El chileno recibió la tarjeta roja en el triunfo de su club ante Coritiba, dándole un fuerte empujón a Breno Lopes al lado del cuarto del árbitro.

Guillermo Maripán dio que hablar en el triunfo 1-0 del Inter de Porto Alegre sobre Coritiba por el Brasileirao, siendo expulsado desde la banca en el cierre del encuentro.

El chileno protagonizó un tenso cruce con Breno Lopes, jugador de los visitantes con el que discutió fuertemente y al que empujó a centímetros del cuarto árbitro.

Todo se desató tras el agónico gol del Colorado, generando una trifulca entre las bancas con el defensor nacional incluido.





Esto derivó en que el árbitro le mostrara la tarjeta roja al zaguero de 32 años, quien se retiró levantando los brazos y protestando.

A la espera de conocer su sanción, la situación podría complicar al formado en Universidad Católica debido a que solamente quedan cuatro fechas para el término del torneo.

Inter de Porto Alegre respira tras sumar de a tres

La victoria le dio aire a Inter de Porto Alegre, cuadro que escaló al puesto 16° de la tabla de posiciones al sumar 38 puntos y que escapa momentáneamente de la zona de descenso.

El Colorado tiene una unidad más que Gremio, su archirrival que tiene un encuentro menos al igual que Corinthians, otro de los poderosos que pelea por no bajar de categoría.