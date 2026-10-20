Apuntó a denunciante: La defensa del abogado de Jean Paul Pineda tras prisión preventiva del ex futbolista

Roberto Rodríguez sostuvo que la mujer “tiene un grado de culpa” por lo ocurrido, apuntando que el ex futbolista “se defendió”.

En prisión preventiva quedó Jean Paul Pineda tras ser formalizado en el Tribunal de Garantía de San Bernardo, esto en el marco de una investigación por hechos de violencia contra su ex pareja.

La Fiscalía Metropolitana Occidente investiga una denuncia contra el ex futbolista, quien fue detenido este domingo y enfrentó a la justicia por los delitos de desacato y lesiones menos graves.

Tras conocer las medidas cautelares, el abogado del otrora deportista, Roberto Rodríguez, apuntó a la denunciante y afirmó que “tiene un grado de culpa” por lo ocurrido.





¿Qué dijo el abogado de Jean Paul Pineda?

En conversación con Contigo en la Mañana, el representante legal del ex delantero sostuvo: “Sabíamos que el caso era complicado porque él ya tenía una medida de alejamiento de esta persona, con quien tiene un hijo en común”.

“Independiente de esta medida, este hijo hace que ellos se junten, se reúnan o estén con el niño. Ella hacía vista gorda de esto, entonces creemos que ella también tiene un grado de culpa”, agregó.

Rodríguez indicó que “ella es la víctima, pero hay una denuncia cruzada porque ellos se agredieron mutuamente. Y para pelear se necesitan dos”.

Respecto a las lesiones con las que quedó la mujer y las fotografías mostradas, el abogado insistió en que eso “eso no es tan así. A veces las fotografías reflejan algo externo. Pero el informe de lesiones (menciona) que son leves. No hay ninguna lesión grave”.

En ese punto, el defensor de Pineda aseguró que “ella también pegó golpes” y que el ex deportista “se defendió. Le arrojaron cosas”.