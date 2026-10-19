Su arribo al programa de Chilevisión implicó cambios en la dinámica familiar, afirmando que el desafí “es un paso importante para mí”.

Gala Caldirola reveló que ha realizado cambios en la dinámica familiar tras su llegada a Plan Perfecto, programa de Chilevisión al que se sumó como panelista.

La modelo española afirmó que este nuevo desafío implicó modificaciones en su rutina, incluyendo el compatabilizar su trabajo con la maternidad.

En ese punto, la influencer contó que hay un escenario distinto a otras ocasiones debido a que su ex esposo y padre de su hija, Mauricio Isla, está retirado del fútbol.





Gala Caldirola destapó cambió en dinámica familiar con Mauricio Isla

En diálogo con Pagina 7, la comentarista de televisión indicó que “antes no contaba con el apoyo constante del papá, que vivía afuera”.

“Yo siempre me dediqué a darle a mi hija la mayor parte de mi tiempo sin dejar el trabajo de lado. Ahora el papá está en Chile, como ya saben, tras su retiro del fútbol”, agregó.

Respecto a este nuevo rol, Caldirola sostuvo que “en el fondo, es mi desarrollo y mi crecimiento personal. Es un paso importante para mí en lo laboral y algo que quiero asumir con ganas, aunque implique reordenar mis prioridades”.

“Es una oportunidad para enseñarle que las mamás también podemos desarrollarnos laboralmente y que no por eso dejamos de estar presentes ni de ser madres que aman con amor”, añadió.

Adicionalmente, la modelo se mostró optimista sobre esta etapa y remarcó que “este será un gran desafío para mí y estoy muy contenta”.